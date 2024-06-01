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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد بث مباشر مجانا .. مباراة ريال مدريد و بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.. يستعد ملعب ويمبلي العريق في العاصمة الإنجليزية لندن لاحتضان نهائي مثير من بطولة دوري أبطال أوروبا، يجمع بين عملاقين من الكرة الأوروبية، ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات عن نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نهائي ملحمي يجمع ريال مدريد بدورتموند في معركة على لقب دوري أبطال أوروبا

يسعى ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ 14 مرة، إلى تعزيز سيطرته على البطولة العريقة، من خلال التتويج بلقب جديد يضاف إلى خزينته المليئة بالإنجازات.

في المقابل، يطمح بوروسيا دورتموند، المتوج باللقب مرة واحدة عام 1997، إلى استعادة مجده الأوروبي وتحقيق إنجاز تاريخي جديد يُسعد جماهيره العريضة.

وتأتي هذه المباراة لتُمثل صراعًا بين جيلين مختلفين، فعلى جانب ريال مدريد، يبرز النجم المخضرم كريم بنزيما، هداف الفريق وصاحب الخبرة الكبيرة في البطولات الأوروبية، إلى جانب لاعبين مميزين مثل فينيسيوس جونيور ولوكاس مودريتش.

أما على جانب بوروسيا دورتموند، فيقود الإنجليزي جود بيلينجهام خط وسط الفريق ببراعة، بينما يتألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند في خط الهجوم، مما يُضفي على المباراة المزيد من الإثارة والترقب.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولذلك يتوقع أن يقدم الفريقان كل ما لديهما من أجل تحقيق الفوز،

مما يُؤكّد على أننا على موعد مع نهائي استثنائي يُخلد في ذاكرة عشاق كرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند



يستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمشاهدة نهائي مثير لبطولة دوري أبطال أوروبا، يجمع بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، مما يعني أنّه يمكن للجماهير المصرية الاستمتاع بالمباراة في أجواء مميزة.

موعد المباراة بتوقيت بعض الدول العربية الأخرى:

السودان: الساعة التاسعة مساءً.

السعودية: الساعة العاشرة مساءً.

الأردن: الساعة العاشرة مساءً.

الإمارات العربية المتحدة: الساعة الحادية عشرة مساءً.

الجزائر: الساعة الثامنة مساءً.

المغرب: الساعة الثامنة مساءً.

ليبيا: الساعة التاسعة مساءً.

تونس: الساعة الثامنة مساءً.

قطر: الساعة العاشرة مساءً.

الكويت: الساعة العاشرة مساءً.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة حدث رياضي هام ينتظره الملايين من محبي كرة القدم، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعزيز سيطرته على البطولة بتحقيق لقبه الخامس عشر، بينما يحلم بوروسيا دورتموند باستعادة مجده الأوروبي وتحقيق لقبه الثاني في تاريخ البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يشد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم أنظارهم إلى شاشات التلفزيون لمتابعة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وتعتبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وذلك من خلال مجموعة من القنوات التي تُبث المباراة بتقنية عالية الجودة.

وإليك بعض القنوات التي ستُبث المباراة:

بي إن سبورت 1: هي القناة الرئيسية التي ستُبث المباراة مباشرة.

بي إن سبورت 4K: ستُبث المباراة بتقنية 4K عالية الدقة.

بي إن سبورت Connect: ستُتيح للمشاهدين مشاهدة المباراة عبر الإنترنت.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورت الناقلة للمباراة

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ بي إن سبورت 1 11058 أفقي 27500 5/6 بي إن سبورت 4K 12526 أفقي 30000 5/6

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

شهد دوري أبطال أوروبا على 14 مواجهة قوية جمعت بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث تمكن ريال مدريد من فرض سيطرته على أغلب هذه المواجهات، فقد فاز "الملكي" في 6 مباريات، بينما حقق دورتموند الفوز في 3 لقاءات فقط، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات أخرى.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا إلى عام 2013، في دور المجموعات، حيث فاز ريال مدريد ذهابًا 2-1 وتعادل إيابًا 2-2.

وشهدت مسيرة الفريقين في البطولة العديد من المواجهات الملحوظة، منها نصف نهائي عام 2014، حيث تأهل ريال مدريد للنهائي بعد فوزه ذهابًا 2-0 وإيابًا 4-1.

كما تقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2016، وفاز ريال مدريد ذهابًا 2-0 وتعادل إيابًا 2-2.

وتعتبر آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا كانت في دور المجموعات لنسخة 2019، حيث فاز ريال مدريد ذهابًا 3-1 وتعادل إيابًا 0-0.

بشكل عام، تُعدّ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا من كلاسيكيات البطولة،حيث تُقدم دائمًا مباريات قوية ومثيرة، وتُظهر تنافسًا عريقًا بين الفريقين الكبيرين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم فى نهائي دوري أبطال أوروبا



يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم فى نهائي دوري أبطال أوروبا كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس.

الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع في نهائي دوري الأبطال اليوم



يأتي تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع في نهائي دوري الأبطال اليوم كما يلي: