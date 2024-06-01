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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق في مجال الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو من شبكة سكاي إيطاليا، عن تطورات جديدة فيما يتعلق بمستقبل لوكا مودريتش مع فريقه ريال مدريد الإسباني، ينتهي عقد القائد الكرواتي مع الفريق الملكي في نهاية موسم 2024 الحالي.

تطورات جديدة بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

وأفاد دي مارزيو بأن لاعب وسط ريال مدريد، مودريتش، قد وقع على تمديد عقده مع الفريق لمدة عام واحد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك في الأسبوع المقبل.

وفي حوار صحفي سابق، أعرب مودريتش عن رغبته في اعتزال اللعب في ريال مدريد، وأشار إلى أن هذا الأمر يشكل حلمًا له ولعائلته.

وعلى الرغم من تلقيه عروضًا من أندية الدوري السعودي وناديه السابق دينامو زغرب الكرواتي، إلا أن مودريتش قرر البقاء في ريال مدريد لفترة أطول.

شارك مودريتش في 45 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 7 أهداف في مختلف المسابقات.