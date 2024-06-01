نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب سفر كريم بنزيما إلى الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق ومهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي، إلى الجزائر، من أجل مؤازرة منتخب وطنه.

بنزيما يصل الجزائر لحضور لقاء الجزائر وغينيا

وتواجد بنزيما في الجزائر من أجل حضور مباراة "محاربو الصحراء" ضد غينيا على ملعب "نيسلون مانديلا"، في المباراة المقرر لها أن تجمعهم الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكانت قد نشرت تقارير صحفية إن كريم بنزيما صاحب الأصول الجزائرية، سيتوجه إلى مدينة بجاية مسقط رأس والدته، كما أنه سيحضر لقاء الجزائر وغينيا في الجولة الثالثة لتصفيات مونديال 2026، يوم 6 يونيو من الشهر الجاري.

وكان لهذا الخبر صدد واسع على نطاق الجماهير، حيث تفاعل عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا عبر حساباهم الشخصي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.