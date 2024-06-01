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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يترقب جميع متابعي كرة القدم حول العالم، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، المقررة مساء اليوم، على ملعب ويمبلي بلندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

من المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط إلى المعلق حفيظ دراجي، بالإضافة إلى خليل البلوشي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

سنوفر لكم الآن على القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم وبدائل bein sport نايل سات وعرب سات، تلك المباراة المصيرية، وستكون تلك المباراة المنقولة على عدد من الأقمار في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، هي الأخيرة في الموسم الكروي الأوروبي، وفيها سيحصل كل الفرق على إجازة حتي بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد ثلاث أسابيع من الآن، من خلال السطور التالية سنوضح عدد أخر من الترددات لبعض القنوات التي سوف تنقل المباراة.



المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

هناك عدد من القنوات التي تنقل مباراة اليوم بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على نايل سات وأموس وهوت بيرد سواء كانت قنوات مفتوحة أو قنوات شيرينج، ويمكن استقبال تلك القنوات على عدد من الأقمار الإصطناعية، من خلال ضبط التردد التالية لتلك القنوات:

أسم القناة تردد القناة أسم القمر قناة setanta sport 12437 أفقي 29900 هوتبيرد 13 شرق قناة eleven sport 11278 عمودي 27500 هيسباسات 30 غرب قناة digi sport 11823 أفقي 3000 قمر الثور 0.8

وكان ريال مدريد قد خاض طريق صعب للغاية بداية من دور الثمانية من أجل التأهل إلي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تفوق الفريق على مانشستر سيتي بعد فوزه عليه بركلات الترجيح بعد نهاية مجموع المباراتين بالتعادل بأربع أهداف لكل فريق، وفي دور الثمانية استطاع الريال الفوز على ميونخ في الدقائق الأخير بهدفي خوسليو بعد التأخر في النتيجة.



تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024

هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم ضد بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ولعل أبرز تلك القنوات هي قناة 5stars HD على قمر أموس والتي تفتح من خلال الشيرينج ويمكن متابعة المباراة من خلالها.