نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رد موناكو على ضم محمد عبد المنعم و3 بدائل للاعب.. رحيل نجم الأهلي وسفر بنزيما للجزائر ومستقبل مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 1-6-2024 في السطور التالية:

صادم من موناكو الفرنسي على التعاقد مع محمد عبد المنعم

رد مسؤولو نادي موناكو الفرنسي على الأنباء التي ترددت حول التعاقد مع محمد عبد المنعم لاعب فريق النادي الأهلي المصري.

وكان "عبد المنعم" قد نشر عبر حسابه الرسمي على انستجرام ما يؤكد على رحيله من النادي الأهلي، حيث قال: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي. شكرًا لكم على كل شيء".

ونشر موقع Foot Sur 7 الفرنسي منذ أيام: "موناكو يدرس التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي لقيادة دفاع الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وبحسب المنسق العام لفريق الكشافة بنادي موناكو، كامل شنيبه، فإن موناكو لم يتواصل مع الأهلي بشأن التعاقد مع محمد عبد المنعم.

وأضاف أن كل ما يقال حول دخول موناكو في مفاوضات للتعاقد مع مدافع الأهلي محمد عبد المنعم غير صحيح.

بديل محمد عبد المنعم.. 3 مدافعين على رادار الأهلي

اقترب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق، نحو الاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، واحد من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منذ توليه المهمة الفنية.

وبدأ الأهلي البحث عن مدافع جديد لتعويض رحيل اللاعب المحتمل، حيث نرصد 3 أسماء على رادار النادي للحصول على خدمات أحدهم بالميركاتو الصيفي بالتقرير الآتي:

1- زين الدين بلعيد

يعد زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، الأقرب والأبرز للتواجد داخل القلعة الحمراء، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين لمرحلة متقدمة.

وأبدى اللاعب الجزائري موافقته على ارتداء قميص الفريق بالموسم الجديد وانهى اتفاقه الشخصي، حيث يتبقى الاتفاق النهائي مع ناديه قبل الحصول على خدماته.

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الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه الذهبي في الصيف

استقر النادي الأهلي بشكل رسمي، على بيع أهم نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأسباب فنية.

وهناك استقرار على خطوة رحيل المحترف المالي أليو ديانج في نهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة المدير الفني مارسيل كولر في ضم صفقة أجنبية جديدة في مركز آخر تستطيع أن تصنع الفارق بشكل أكبر.

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انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

انضم منذ قليل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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سبب سفر كريم بنزيما إلى الجزائر

وصل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق ومهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي، إلى الجزائر، من أجل مؤازرة منتخب وطنه.

وتواجد بنزيما في الجزائر من أجل حضور مباراة "محاربو الصحراء" ضد غينيا على ملعب "نيسلون مانديلا"، في المباراة المقرر لها أن تجمعهم الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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تطورات جديدة بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

كشف الصحفي الموثوق في مجال الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو من شبكة سكاي إيطاليا، عن تطورات جديدة فيما يتعلق بمستقبل لوكا مودريتش مع فريقه ريال مدريد الإسباني، ينتهي عقد القائد الكرواتي مع الفريق الملكي في نهاية موسم 2024 الحالي.

وأفاد دي مارزيو بأن لاعب وسط ريال مدريد، مودريتش، قد وقع على تمديد عقده مع الفريق لمدة عام واحد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك في الأسبوع المقبل.