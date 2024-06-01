نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن ريال مدريد Real Madrid أمام دورتموند Borussia Dortmund.. مشاهدة ريال مدريد × دورتموند بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جميع متابعي كرة القدم حول العالم، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، المقررة مساء اليوم، على ملعب ويمبلي بلندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وطريقة مشاتهدتها عبر القنوات المفتوحة ببلاش دون ولا مليم، بالإضافة إلى موقف كلا من الفريق الألماني ونظيره الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل لحسم لقب دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

من المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.



معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط إلى المعلق حفيظ دراجي، بالإضافة إلى خليل البلوشي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

أعلنت شبكة بي إن سبورت بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 1 بالإضافة إلى قناة beIN Sports HD 2.

ويأمل ريال مدريد الفوز بالبطولة ليوسع انفراده بالتتويج رقم 15 في تاريخه، فيما يسعى بروسيا دورتموند للفوز باللقب الثاني له في تاريخه.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبروسيا دورتموند

تقابل الفريقان في 14 مواجهة، تمكن ريال مدريد في تحقيق الفوز في 6 مباريات بينما حقق بروسيا دورتموند ثلاثة انتصارات على المرينجي، وتعادلا في 5 مباريات.