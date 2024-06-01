نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقل من تشافي.. مفاجأة بشأن راتب فليك مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة إسبانية، عن مفاجأة بشأن راتب الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد، الذي تم تعيينه بعد إقالة تشافي هيرنانديز.

راتب فليك مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة، قبل أسبوع، عن تعيين الألماني هانسي فليك مدربًا جديدًا للفريق الأةل لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الراتب الذي سيتقاضاه هانسي فليك مع برشلونة، هو أقل من راتب تشافي وطاقمه الذي كان يحصل على 18 مليون يورو.

يشار إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد استقر على إقالة تشافي، بعد تصريحاته خلال مؤتمر صحفي حول رؤيته لمستقبل الفريق والمنافسة مع ريال مدريد في الموسم المقبل.