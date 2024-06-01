عاجل.. رسالة مفاجئة من علي معلول إلى إدارة الأهلي وزملائه والجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - وجه التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، رسالة للجماهير في أول تعليق له بعد إصابته وغيابه عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

تعرض علي معلول، للإصابة بقطع جزئي في وتر أكليس خلال مشاركته بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تونس، ليغيب عن موقعة الإياب التي انتهت بفوز المارد الأحمر 1-0 وتتويجه باللقب القاري.

معلول: الأهلي بمن حضر وأشكر الجماهير والإدارة وزملائي

‎كتب معلول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة العشرين منذ انضمامي إلى الفريق قبل ثماني سنوات بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات".

‎وتابع: "أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي سواء بالزيارة أو الاتصال بي وأشكرهم على تحقيقهم لوعدهم لي بالتتويج باللقب وأثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم والأهلي دائمًا بمن حضر".

واصل: "كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به وهو ليس غريب عن جماهير النادي الأهلي التي ما دام دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام".

‎وأكمل: "كنت أتمنى التواجد مع الفريق في ستاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص كذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلني أشعر أني حاضرًا بينكم".

‎واختتم: “حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعًا إلى الملاعب، الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم وأنا مؤمن أن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى”.