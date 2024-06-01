نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل مودرن فيوتشر أمام بترول أسيوط في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مودرن فيوتشر لمواجهة بترول أسيوط وذلك في دور 32 من بطولة كأس مصر.

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لهذه المواجهة.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد ربيعة، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر

مقاعد البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، كجالي درامي، ايبا، طارق طه، باسم علي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي، محمد زعلوك

وتنطلق المباراة على ملعب السلام في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية