عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل الفريق الملكي الرسمي لمواجهة نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب ويمبلي، مباراة ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي، كما ستنقل مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 1HD