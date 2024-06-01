فليك يحسم مصير فيليكس مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد، موقفه من استمرار البرتغالي جواو فيليكس الذي لعب الموسم المنقضي مع الفريق الكتالوني معارًا من أتلتيكو مدريد.

فليك يرحب ببقاء فيليكس

ذكر لويس روخو التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هانسي فليك يُرحب باستمرار جواو فيليكس مع برشلونة.

وأشار روخو إلى أن فليك يعتقد أنه فيليكس يستطيع المساهمة للفريق في منافسات الموسم المقبل.

وأضاف أن نادي برشلونة لن يشتري فيليكس تحت أي ظرف من الظروف والفكرة هي تجديد الإعارة، والأمر يتوقف على قرار إدارة أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة قد عيّن هانسي فليك مدربًا جديدًا بعد إقالة تشافي هيرنانديز.