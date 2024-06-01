نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ريال مدريد وبوروسيا دورتموند: قمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، والتي ستقام اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها عبر قناة beIN Sports HD 1.

أهداف الفريقين

يسعى بوروسيا دورتموند إلى تحقيق لقبه الثاني في تاريخه بعد فوزه بالبطولة في عام 1997.

من جهة أخرى، يطمح ريال مدريد لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق لقبه الخامس عشر في المسابقة، مما يجعله أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات القارية.

طريق الفريقين إلى النهائي

- ريال مدريد: تأهل للمرة الثامنة عشرة في تاريخه بعد تجاوزه بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، حيث تعادل ذهابًا 2-2 وفاز إيابًا 2-1.

- بوروسيا دورتموند: تأهل للنهائي بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في كل من مباراتي الذهاب والإياب.

المقارنة التاريخية بين الفريقين

تقابل الفريقان 14 مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا. حقق ريال مدريد الفوز في 6 مواجهات، بينما فاز بوروسيا دورتموند في 3 مواجهات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

من أبرز المواجهات بينهما كانت في نصف نهائي 1998، حيث تأهل ريال مدريد على حساب دورتموند الذي كان حامل اللقب وقتها.

أداء الفريقين في المسابقة هذا الموسم

- ريال مدريد: لم يخسر أي مباراة هذا الموسم في دوري الأبطال، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4، مما يجعله يصل إلى النهائي دون هزيمة لأول مرة.

- بوروسيا دورتموند: خسر مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة أوروبية، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

تاريخ ريال مدريد في دوري الأبطال

يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبًا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه ميلان الإيطالي الذي حقق اللقب 7 مرات، ثم ليفربول وبايرن ميونخ برصيد 6 ألقاب لكل منهما، وبرشلونة برصيد 5 ألقاب.

أهمية المباراة

المباراة تجمع بين فريقين كبيرين يسعى كل منهما إلى تحقيق أهدافه: ريال مدريد لتعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب، وبوروسيا دورتموند لتحقيق لقبه الثاني وكتابة تاريخ جديد للنادي.

نتمنى مشاهدة مباراة مثيرة تعكس قوة وإثارة دوري أبطال أوروبا، وتجذب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.