بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم مانشستر يونايتد في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم مانشستر يونايتد

وتسعى إدارة بايرن ميونخ إلى إجراء تعاقدات قوية بعد رحيل المدرب توماس توخيل وقدوم المدرب البلجيكي فينسنت كومباني من فريق بيرنلي.

وأفادت شبكة "STRETTY NEWS" الإنجليزية بأن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدمات برونو فرنانديز هذا الصيف. ينتهي عقد اللاعب البرتغالي الدولي مع مانشستر يونايتد في صيف 2026.

التقى وكيل أعمال برونو فرنانديز، ميجيل بينيو، مع العديد من ممثلي الأندية الأوروبية الكبرى الأسبوع الماضي، في ظل التكهنات المنتشرة حول مستقبل اللاعب.

وفقًا لما ورد في الصحف الإنجليزية، يميل برونو فرنانديز إلى البقاء في مانشستر يونايتد، لكنه يتطلع إلى معرفة خطط النادي المستقبلية لتحديد مصيره.

شارك فرنانديز في 48 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 13 هدفًا.