نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. جوميز يُبلغ إدارة الزمالك برفض رحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

جوميز يُبلغ إدارة الزمالك برفض رحيل الجزيري

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي آخر تطورات ملف مستقبل التونسي سيف الدين الجزيري مع القلعة البيضاء.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إمكانية موافقة مجلس إدارة الزمالك على رحيل التونسي سيف الدين الجزيري في حال قدوم عرض مالي مغري.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء بتمسكه باستمرار التونسي سيف الدين الجزيري مع الفريق ورفض رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأتم المصدر موضحًا أن التونسي سيف الدين الجزيري تلقى عروضا شفهية خلال الساعات القليلة الماضية من أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري السعودي.

ويستعد التونسي سيف الدين الجزيري حاليًا للمشاركة مع منتخب بلاده "نسور قرطاج" في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.