نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه في المباراة التي تجمعه مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن.

ويدفع المدير الفني الإيطالي، بثلاثي هجومي في تشكيل ريال مدريد، مكون من الإنجليزي جود بيلينجهام، والبرازيليين رودريجو، وفينيسيوس جونيور

تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند



وجاء تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، كما يلي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، وأنطوني روديجير، وناتشو هيرنانديز، وميندي.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، وكامافينجا، وتوني كروس.

خط الهجوم: جود بيلنجهام، ورودريجو، وفينيسوس جونيور.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: الحارسين أندري لونين وكيبا، بجانب إيدر ميليتاو، ودافيد ألابا، ولوكا مورديتش، وخوسيليو، ولوكاس فاسكيز، وأوريلين تشواميني، وداني سيبايوس، وفران جارسيا، وإبراهيم دياز، وأردا جولر.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ستاد ويمبلي، في نهائي دوري أبطال أوروبا