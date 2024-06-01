نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية احتيال تعكر صفو ليلة تتويج نهائي دوري أبطال أوروبا Real Madrid X Borussia Dortmund في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب مشجعو ريال مدريد الإسباني، أن يصبح 1 يوليو ذكرى طيبة لفوز فريقهم بدوري أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، سيتذكر بعض منهم هذا التاريخ بتجربة سيئة للغاية، فيما يترقب جميع متابعي كرة القدم حول العالم، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، المقررة مساء اليوم، على ملعب ويمبلي بلندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشجعو ريال مدريد يتعرضون لعملية الاحتيال

وذكرت إذاعة "ماركا" الإسبانية أن نحو 270 مشجعًا مدريديًا تعرضوا لعملية احتيال، بينما كانوا يسعون للسفر إلى لندن لحضور النهائي الأوروبي المرتقب ليل السبت.

وقالت الإذاعة إن وكالة سفريات نظمت رحلة المشجعين الـ270 من مدريد إلى لندن، حيث تقام المباراة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، لكن الضحايا فوجئوا أن الرحلة لا وجود لها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة ريال مدريد علمت بالأمر، وقررت ترضية بعض المتضررين بأن يشاهدوا المباراة في قسم كبار الشخصيات بملعب النادي "سانتياغو بيرنابيو".

ويبحث ريال مدريد عن باللقب رقم 15 للبطولة، بينما يسعى بوروسيا دورتموند إلى التتويج الثاني في تاريخه، بعد الأول عام 1997.

التشكيل المتوقع لريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بروسيا دورتموند

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس.

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هومليز - شلوتربيك - إيان ماتسين.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو.

وفي الهجوم: نيكلاس فولكروج - جوليان براندات - كريم أديمي.

وكان ريال مدريد، قد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوز مثير على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 4-3، بينما تأهل دورتموند إلى النهائي، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.