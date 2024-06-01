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يلا شوت Real Madrid.. بث مباشر الآن ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. يترقب الجميع نشر بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في مواجهة تقام بين الفريقين على ملعب "ويمبلي" التاريخي، لحسم بطل المسابقة الأكبر عالميا للأندية القارية، والتي يديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ويبحث الطرفان عن التتويج، خاصة أن البطل يشارك مباشرة في نهائي بطولة الإنتركونتينال، التي ستقام نهاية العام الجاري كبديل لبطولة كأس العالم للأندية التي كانت تقام سنويا منذ عام 2005، قبل أن يجري تعديلها لتقام من صيف العام المقبل بنظام مشاركة 32 فريقا.

يلا شوت Real Madrid.. بث مباشر الآن ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Real Madrid.. بث مباشر الآن ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، هي المباراة المرتقبة بين الفريقين، وتعد من الخدمات التي تقدمها بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة خاصة عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، لمتابعة المباراة النارية والمنافسة الشرسة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، هو رغبة للجماهير لمتابعة مباريات الفريقين/ ولمتابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا من هنا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

وستكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، هي قناة bein sports 1، الوحيدة الناقلة للقاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أوروبا

وتقام مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد ويمبلي في بريطانيا.

بطاقة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

المباراة: ريال مدريد × بوروسيا دورتموند البطولة: دوري أبطال أوروبا الدور: النهائي الموعد: الساعة 10 مساءً القناة الناقلة: bein sports 1 الحكم: السلوفيني سلافكو فينسيتش الملعب: ويمبلي

ماذا قال أنشيلوتي عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من جهته، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استعدادهم للمباراة، مؤكدا أنهم يملكون الثقة في حصد اللقب، مشيرا إلى أنه طالب لاعبيه بالهدوء والتركيز في المباراة.

ولفت المدرب إلى أن البلجيكي تيبو كورتوا، سيكون حارس مرمى الفريق أمام بوروسيا دورتموند، في ظل إصابة أندري لونين.

ماذا قال إيدين تيرزيتش عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا؟

على الجانب الآخر، قال إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن الصلابة الدفاعية لفريق بوروسيا دورتموند، تمنح الفريق فرصة حصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، مشددا على أنهم جاءوا ليس لخوض اللقاء فقط، بل للفوز والتتويج باللقب، مشيرا إلى أن الأمور كلها أصبحت بأيديهم.

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تشكيل ريال مدريد الإسباني أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع داني كارفاخال أنطونيو روديجر ناتشو فيرنانديز فيرلاند ميندي خط الوسط فيديريكو فالفيردي إدواردو كامافينجا توني كروس خط الهجوم جود بيلينجهام فينيسيوس جونيور رودريجو جوس

تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويخوض الألماني إيدين تريزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى جريجور كوبيل خط الدفاع جوليان رايرسون ماتس هومليز شلوتربيك إيان ماتسين خط الوسط مارسيل سابيتزر إيمري تشان جوليان براندات خط الهجوم نيكلاس فولكروج جادون سانشو كريم أديمي

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الألماني

والتقى ريال مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند في 14 مباراة؛ نجح الأول في الفوز خلال 6، والفريق الألماني في 3، وتعادلا في 5 مواجهات، وسجل "الملكي" 24 هدفا، مقابل 19 لفريق بوروسيا دورتموند، ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، بتسجيل 7 أهداف، مقابل 5 أهداف لثنائي بوروسيا دورتموند الألماني، وهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ويعد ليفاندوفكسي أكثر من سجل في مباراة واحدة، بإحراز رباعية في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، والتي حسمها دورتموند بالفوز برباعية مقابل هدف.