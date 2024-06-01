نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يواجه أهلي جدة في مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نصار الطاهري، رئيس جمعية رعاية اللاعبين القدامى في المملكة العربية السعودية، أن فريق الأهلي المصري سيخوض مباراة في المملكة العربية السعودية قريبًا، تكريمًا لأحد لاعبي الكرة السعودية.

الأهلي يواجه أهلي جدة في مباراة اعتزال خالد مسعد

وفي تصريحات صحفية خلال مؤتمر للكشف حفل اعتزال خالد مسعد، لاعب أهلي جدة السابق، أوضح الطاهري أن الأهلي المصري وافق على المشاركة في هذا الحفل.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي آخر بعد 30 يومًا للكشف جميع التفاصيل والمواعيد المتعلقة بحفل الاعتزال، بمشاركة فريق الأهلي.

يُعتبر خالد مسعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، وعضوًا في الجيل الذهبي للمنتخب السعودي خلال فترة التسعينات.

شارك في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكأس العالم 1998 في فرنسا. بدأ مسيرته مع نادي الأهلي السعودي ثم انتقل في نهاية مسيرته إلى نادي الاتحاد، ليلعب مع قطبي مدينة جدة.