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بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا.. يترقب الجميع نشر بث مباشر لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في مواجهة تقام بين الفريقين على ملعب "ويمبلي" التاريخي، لحسم بطل المسابقة الأكبر عالميا للأندية القارية، والتي يديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ويبحث الطرفان عن التتويج، خاصة أن البطل يشارك مباشرة في نهائي بطولة الإنتركونتينال، التي ستقام نهاية العام الجاري كبديل لبطولة كأس العالم للأندية التي كانت تقام سنويا منذ عام 2005، قبل أن يجري تعديلها لتقام من صيف العام المقبل بنظام مشاركة 32 فريقا.

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص الشوط الأول بين مباراة بروسيا دورتموند × ريال مدريد

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن ملخص الشوط الأول بين مباراة بروسيا دورتموند × ريال مدريد، وجاءت كما يلي:

الدقيقة (1): بداية الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدقيقة (2): توقف المباراة في الدقيقة الأولى وتم استكمالها بعد ذلك في الدقيقة الثالثة.

الدقيقة (3): هجمة لصالح بوروسيا دورتموند يتصدى لها دفاع ريال مدريد وتخرج ركنية لصالح الفريق الألماني.

الدقيقة (5): تسديدة من مارسيل سابيتزر لكنها تصطدم بأقدام دفاع ريال مدريد.

الدقيقة (6): عرضية من جوليان رايرسون داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع ريال مدريد وخرجت ركنية لبوروسيا.

الدقيقة (8): بوروسيا دورتموند يدافع بثبات وناجح في غلق المساحات أمام فينسيوس وبيلينجهام.

الدقيقة (10): تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد لايجاد مساحات في دفاعات بوروسيا دورتموند.

الدقيقة (12): تسديدة قوية من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى بوروسيا دورتموند إلى خارج الملعب.

الدقيقة (13): انطلاقة من فينسيوس يتصدى لها دفاع بوروسيا دورتموند.

الدقيقة (13): خطأ لصالح بوروسيا دورتموند بعد خطأ من كامافينجا.

الدقيقة (14): تسديدة من براندت لاعب بوروسيا دورتموند لكن كرته مرت بعيدة عن القائم الأيسر لكورتوا حارس ريال مدريد.

الدقيقة (15): تسديدة من فينسيوس من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته جاءت أعلى مرمى بوروسيا دورتموند إلى خارج الملعب.

الدقيقة (18): خطأ لصالح ريال مدريد بعد خطأ ضد مارسيل سابيتزر.

الدقيقة (20): عرضية من كارفخال داخل منطقة الجزاء تمر دون خطورة على مرمى بوروسيا دورتموند.

الدقيقة (21): فرصة ضائعة.. كريم أديمي يتلقى تمريرة بينية رائعة وينطلق منفردا بكورتوا ويراوغه لكنه يفشل في إيداعها داخل الشباك بعد أن تصدى كارفخال لتسديدته بعد ذلك ويضيع هدف أول لبوروسيا دورتموند.

الدقيقة (23): هدف ضائع..نيكلاس فولكروج يستغل كرة بينية خلف دفاعات ريال مدريد ويسددها أرضية تمر من تحت يد كورتوا لكن الكرة تصطدم في القائم الأيمن لكورتوا.

الدقيقة (25): توقف المباراة لعلاج إيمري تشان لاعب بوروسيا دورتموند.

الدقيقة (26): إيمري تشان قائد بوروسيا دورتموند يخرج لتلقي العلاج خارج الملعب.

الدقيقة (27): انطلاقة من فينسيوس وعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكن دفاع بوروسيا تصدى للكرة قبل أن تصل إلى بيلينجهام.

الدقيقة (28): فرصة ضائعة.. انطلاقة من كريم أديمي وتسديدة قوية بيسراه لكن كورتوا يتصدى للكرة ببراعة ولم ينجح لاعب بوروسيا في متابعتها داخل الشباك بعد أن ارتدت من كورتوا.

الدقيقة (30): ركنية لصالح ريال مدريد أرسلها توني كروس وتصدى لها دفاع بوروسيا دورتموند وهجمة مرتدة للفريق الألماني لكنها مرت دون خطورة بعد ذلك على مرمى كورتوا.

الدقيقة (33): سقوط ميندي بعد تدخل من لاعب بوروسيا دورتموند والحكم يحتسب خطأ لصالح ريال مدريد.

الدقيقة (35): الحكم يشهر بطاقة صفراء لفينسيوس لاعب ريال مدريد بعد تدخل قوي على حارس بوروسيا دورتموند جريجور كوبيل.

الدقيقة (37): بوروسيا دورتموند يقدم أداءاَ جيداَ في الشوط الأول أفضل من الحالة التي يظهر عليها ريال مدريد.

الدقيقة (40): عرضية لصالح بوروسيا دورتموند داخل منطقة الجزاء يتصدى لها كامافينجا وتخرج رمية تماس لصالح بوروسيا دورتموند.

الدقيقة (41): تصدي رائع.. تسديدة أرضية من مارسيل سابيتزر من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا بصورة رائعة وخرجت إلى خارج الملعب ركنية لصالح بوروسيا دورتموند.

الدقيقة (42): عرضية من الجانب الأيسر لبوروسيا دورتموند يخرجها كامافينجا برأسه إلى خارج الملعب رمية تماس.

الدقيقة (43): الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب بوروسيا دورتموند مارسيل سابيتزر.

الدقيقة (45): الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة (45 +3): عرضية من كريم أديمي داخل منطقة الجزاء يخرجها ميندي إلى خارج الملعب تصبح ركنية لبوروسيا دورتموند.

الدقيقة (45 +4): نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا، هي المباراة المرتقبة بين الفريقين، وتعد من الخدمات التي تقدمها بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة خاصة عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، لمتابعة المباراة النارية والمنافسة الشرسة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا، هو رغبة للجماهير لمتابعة مباريات الفريقين/ ولمتابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا.. وستكون القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، هي قناة bein sports 1، الوحيدة الناقلة للقاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أوروبا

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا.. وتقام مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد ويمبلي في بريطانيا.

بطاقة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

المباراة: ريال مدريد × بوروسيا دورتموند البطولة: دوري أبطال أوروبا الدور: النهائي الموعد: الساعة 10 مساءً القناة الناقلة: bein sports 1 الحكم: السلوفيني سلافكو فينسيتش الملعب: ويمبلي

ماذا قال أنشيلوتي عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا.. وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استعدادهم للمباراة، مؤكدا أنهم يملكون الثقة في حصد اللقب، مشيرا إلى أنه طالب لاعبيه بالهدوء والتركيز في المباراة.

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ولفت المدرب إلى أن البلجيكي تيبو كورتوا، سيكون حارس مرمى الفريق أمام بوروسيا دورتموند، في ظل إصابة أندري لونين.

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ماذا قال إيدين تيرزيتش عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا؟

بث مباشر يلا شوت دون تقطيع.. مشاهدة مباراة الريال × دورتموند Now في نهائي دوري أبطال أوروبا.. قال إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن الصلابة الدفاعية لفريق بوروسيا دورتموند، تمنح الفريق فرصة حصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، مشددا على أنهم جاءوا ليس لخوض اللقاء فقط، بل للفوز والتتويج باللقب، مشيرا إلى أن الأمور كلها أصبحت بأيديهم.

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تشكيل ريال مدريد الإسباني أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع داني كارفاخال أنطونيو روديجر ناتشو فيرنانديز فيرلاند ميندي خط الوسط فيديريكو فالفيردي إدواردو كامافينجا توني كروس خط الهجوم جود بيلينجهام فينيسيوس جونيور رودريجو جوس

تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويخوض الألماني إيدين تريزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى جريجور كوبيل خط الدفاع جوليان رايرسون ماتس هومليز شلوتربيك إيان ماتسين خط الوسط مارسيل سابيتزر إيمري تشان جوليان براندات خط الهجوم نيكلاس فولكروج جادون سانشو كريم أديمي

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الألماني

والتقى ريال مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند في 14 مباراة؛ نجح الأول في الفوز خلال 6، والفريق الألماني في 3، وتعادلا في 5 مواجهات، وسجل "الملكي" 24 هدفا، مقابل 19 لفريق بوروسيا دورتموند، ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، بتسجيل 7 أهداف، مقابل 5 أهداف لثنائي بوروسيا دورتموند الألماني، وهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ويعد ليفاندوفكسي أكثر من سجل في مباراة واحدة، بإحراز رباعية في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، والتي حسمها دورتموند بالفوز برباعية مقابل هدف.

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