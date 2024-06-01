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أحمد جودة - القاهرة - حسم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، خفيشا كفاراتسخيليا، قراره بشأن عرض الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كفاراتسخيليا يحسم قراره بشأن عرض باريس سان جيرمان

وبحسب وكيل كفاراتسخيليا، فإن باريس سان جيرمان قد قدم بالفعل عرضًا للحصول على خدمات اللاعب الجورجي الدولي.

يبحث باريس سان جيرمان حاليًا عن بديل مناسب لرحيل كيليان مبابي، الذي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد منح كفاراتسخيليا موافقته على التفاوض مع باريس سان جيرمان، وهي الخطوة الأخيرة المطلوبة لإتمام الصفقة.

يسعى مسئولو باريس سان جيرمان، بقيادة ناصر الخليفي، إلى حسم الأمر سريعًا لضمان اكتمال جميع الصفقات المطلوبة من قبل المدرب، لويس إنريكي، قبل بدء فترة الإعداد.

يمتلك كفاراتسخيليا عقدًا مع نابولي حتى 30 يونيو 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا للرحيل عن الفريق الإيطالي بقيمة 90 مليون يورو.

في الموسم الماضي، شارك الجورجي في 45 مباراة مع نابولي، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 9 أهداف، بإجمالي 3594 دقيقة لعب في 4 بطولات.