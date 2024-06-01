نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يقرر تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية في النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم في مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

الأهلي يقرر تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية

وافق المجلس على قرار لجنة التخطيط بتعيين الكابتن شادي محمد، القائد الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.

تم تكليف شادي محمد بتقديم رؤيته المقترحة للجنة التخطيط في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا القرار في ظل تطور الكرة النسائية كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم.