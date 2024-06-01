نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يهزم بترول أسيوط ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة مودرن فيوتشر أمام بترول أسيوط وذلك في دور 32 من بطولة كأس مصر.

واستطاع مودرن فيوتشر الفوز بثلاثية نظيفة على حساب الضيف الاسيوطي لينضم إلى ركب المتأهلين.

أحداث المباراة

سريعا افتح جوزيف نجويم اهداف مودرن فيوتشر وتحديدا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف مودرن فيوتشر الهدف الثاني على الرغم من التفوق النسبي لبترول أسيوط وتحديدا في الدقيقة 63 من جوزيف نجويم.

واختتم فيوتشر أهدافه في الأوقات الأخيرة عن طريق إيبا، ليؤكد فوزه وتأهله لدور 16.

وانضم فيوتشر لركب المتأهلين والذي ضم كلا من سيراميكا كليوبترا، سموحة، البنك الأهلي، الإسماعيلي، فاركو، إنبي، زد.