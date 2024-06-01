نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد موسم 2023-24 في الدوريات الكبرى.. الكبار كعادتهم وولادة عملاق جديد وإقالات وأزمة منشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الموسم الرياضي لهذا العام 2024 في الدوريات الخمسة العالمية الكبرى؛ والذي شهد تنافسًا شديدًا بين الأندية المشاركة في مختلف البطولات وكذا اللاعبين؛ وذلك منذ انطلاق أهم وأبرز دوريات أوروبا على مستوى العالم: الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، والإيطالي بالإضافة إلى بطولة البوندسليجا.

ودائمًا ما يبدو أن عالم كرة القدم لا يرتاح كثيرا؛ فقد شهد هذا الموسم إقالة ورحيل العديد من المدربين على مستوى كافة الدوريات، فمنهم من تم إقالتهم في منتصف الموسم أو بنهاية الدوري، ورحيل مدربي أكثر من نادٍ لتُعد هذه النسخة من البطولة استثنائية وبشهادة أكثر من محلل رياضي ولاعبين متقاعدين.

وتُعد روح اللاعبين على المنافسة وتطوير الأداء من أحد أهم الأسباب التي تجذب الملايين من جماهير كرة القدم لمشاهدة أفضل الأندية الأوروبية ولاعبيهم على الإطلاق.

حصاد موسم 2023-2024 في الدوريات الخمس الكبرى.. إقالات مدوية وإنجازات استثنائية

وينشر لكم موقع «دوت الخليج الرياضي» حصاد الدوريات العالمية الكبرى لهذا الموسم الكروي الرائع 2023-2024، لذلك إن كُنت مهتما لمعرفة من الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد وكذلك اللاعبين الذين حصدوا أفضل الجوائز، تابع معنًا كافة التفاصيل في السطور التالية.

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي كعادته ورحيل كلوب

• حصد نادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال، انتهت بتتويج السماوي بالبريميرليج برصيد 91 نقطة وتأهل الفريقين إلى دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة.

• وظفر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب لهذا الموسم مسجلًا رقما قياسيا بحصوله على 6 ألقاب ببطولة البريميرليج كثاني أكثر من حصد بالكأس العريق بعد السير أليكس فيرجسون الذي توج بـ 13 لقب مع ليفربول.

• وشهد الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، رحيل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن قلعة الأنفيلد بعد 7 مواسم حقق فيهما الكثير من النجاحات والإخفاقات.

• وبجانب مانشستر سيتي وآرسنال، تأهل ليفربول وأستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا، فيما ضمن توتنهام هوتسبير تأهله بشكل رسمي إلى الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الخامس بترتيب البريميرليج، فيما خطف تشيلسي بطاقة العبور إلى دوري المؤتمر.

• وهبط 3 فرق إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» وهم: «شيفيلد يونايتد- لوتون تاون- بيرنلى»، وتأهل كل من ليستر سيتى وإبسويتش تاون إلى البريميرليج بالموسم القادم.

• وفاز النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتى، بجائزة الحذاء الذهبي بعدما تصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 27 هدفا.

• وحقق أولى واتكنز لاعب مانشستر سيتي جائزة أفضل صانع ألعاب بالدورى الإنجليزى للموسم المنصرم، بعدما نجح في صناعة 13 تمريرة حاسمة.

• نال الإسبانى دافيد رايا حارس مرمى أرسنال جائزة القفاز الذهبى لموسم 2024 بالبريميرليج بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 16 مباراة، كما فاز فيل فودين، لاعب السيتى، جائزة أفضل لاعب في الدورى الإنجليزى لهذا العام.

• بينما حصد كولر بالمر لاعب فريق تشيلسي جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحبط تشافي

• توج نادي ريال مدريد ببطولة الليجا بعدما نجح في حصد 95 نقطة بفارق 10 نقاط عن «برشلونة» صاحب المركز الثاني، وبالطبع تأهل الفريقين إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

• وشهد الموسم المنصرم من الدوري الإسباني، مفاجأة كبرى بعد إقالة تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم وذلك بعد خلاف طويل مع لابورتا رئيس النادي.

• وتأهل ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، فيما حسم أتليتك بيلباو وريال سوسيداد إلى الدوري الأوروبي، بينما تأهل ريال بيتيس إلى دوري المؤتمر.

• وحصد المدرب الإسباني المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، جائزة أفضل مدرب لموسم 2023-24، فيما فاز بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب في الليجا.

• وفاز أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا، بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024 بعدما سجل 24 هدفا في البطولة.

• وهبط ثلاثة فرق إلى دوري الدرجة الأولى من الليجا وهي « قادش، ألميرية، وغرناطة».

الدوري الفرنسي.. باريس البطل ومبابي الأفضل

• كالعادة حصد نادي باريس سان جيرمان بطولة الدوري بعد حصد 76 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق «موناكو»؛ كما تأهل الفريقين إلى دوري الأبطال بالموسم الجديد.

• وحقق النجم الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصد اللاعب الحذاء الذهبي في الدوري الفرنسي ليجا وان الموسم المنصرم.

• وتأهل فريق باريس سان جيرمان وموناكو وبرست إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة، كما حجز ناديي ليل ونيس بطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي موسم 2024-25.

• وهبط ميتز ولورينت بجانب كليرمونت إلى دوري الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي، بعدما احتلوا الثلاثة مراكز الأخيرة.

الدوري الإيطالي

• شهد هذا الموسم من الكالتشيو العديد من الأحداث التي لم تخطر على عقل أحد بدايةً من خصم نقاط من فريق يوفنتوس وصولًا إلى إيقاف النجم الدولي دروجبا بسبب أزمة المنشطات.

• وحقق فريق إنتر ميلان بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة بعدما جمع 94 نقطة، وتواجد الغريم التقليدي فريق ميلان في المركز الثاني بـ 75 نقطة، وتأهلا إلى دوري الأبطال موسم 2024-25.

• وكان نادي يوفنتوس، قد أقال مدربه ماسيمليانو أليجرى من منصب قيادة الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم 2023-2024.

• وحصد لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو لموسم 2023-2024.

• وتأهل إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس بجانب أتلانتا وبولونيا إلى دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة، فيما يتواجد روما ولاتسيو في الدوري الأوروبي.

• وهبط ثلاثة أندية إلى دوري الدرجة الأولى من البطولة وهي « فروزينوني وساسولو وساليرنيتانا».

الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يكسر سيطرة بايرن ميونخ

• في النسخة الماضية من بطولة البوندسليجا شهدت المسابقة اقوى واشرس منافسة بين الأندية واللاعبين؛ إذ فاز فريق باير ليفركوزن بالدوري محلقًا في الصدارة لم يستطع أي نادٍ توقفه حيث حصد 90 نقطة وبفارق أهداف كثيره عن أقرب منافسيه «شتوتجارت وبايرن ميونخ».

• وتواجد فريق بايرن ميونيخ في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، في موسم سيئ للغاية لرفاق النجم الإنجليزي هاري كين؛ وذلك برصيد 72 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني ناد «شتوتجارت».

• وكان نادي بايرن ميونيخ أعلن عن إقالة تومس توخل المدير الفني السابق للفريق، حيث تعتبر نتائجه من أسواء النتائج التي مر بها العملاق البافاري منذ سنوات طويلة، والذي خرج بموسم صغري خسر كافة البطولات بدايةً من الدوري الألماني الذي خسره بعد سيطرة دامت 11 عام وصولا إلى خسارة دوري أبطال أوروبا.

• وحصد هاري كين جائزة الحذاء الذهبي