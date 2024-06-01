نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محامي حسين الشحات يكشف أول تحرك رسمي بعد إصدار المحكمة عقوبات ضده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، تفاصيل الحكم الصادر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من عضوية أي هيئات رياضية لمدة خمسة أعوام وتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، وذلك في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي الموسم الماضي.

محامي حسين الشحات يكشف أول تحرك رسمي

وقال أشرف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه كان هناك محاولات للصلح بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز بعد الأزمة بينهما قبل الحكم الصادر ضد موكله، وتم معاقبته مرتين من قبل النادي الأهلي إرساءً لمبادئه، بالإضافة إلى توقيع عقوبة اتحاد الكرة التي تم توقيعها على اللاعب بالإيقاف مباراتين وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

وتابع أشرف عبد العزيز: تقرير حكم المباراة أفاد أن اللاعبان اشتبكا بسبب استفزازات محمد الشيبي للاعب حسين الشحات لاعب الأهلي، وقبل آخر جلسة كان من المفترض عقد جلسة بين الثنائي ولكنها لم تتم، مشيرًا إلى أنه يحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية.

وأكمل: تقدمنا اليوم باستئناف ويوم 9 يوليو سيتم المثول أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بشأن عقوبة حسين الشحات، كما أن الحكم الصادر ضد حسين الشحات لا يوجد مانع فيه من ممارسة النشاط الرياضي أو إيقافه، ويحق له المشاركة في المباراة المقبلة مع الأهلي ولا توجد مشكلة.

ورد أشرف عبدالعزيز على تصريحات محامي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، حول عدم وجود أي محاولات للصلح بين الطرفين، قائلًا: «أوكد أنه تم إجراء تواصل بين اللاعبين لحل الأزمة، كما أن وكيل اللاعب رضا سليم قاد التصالح بين الشحات والشيبي».

وأشار أشرف عبدالعزيز إلى أنه لا يتحدث الآن في صلح بعد صدور الحكم على اللاعب حسين الشحات، كما أن التصالح مع الشيبي حق أصيل للاعب حسين الشحات.

واختتم أشرف عبدالعزيز حديثه قائلًا: «حسين الشحات لم يقم بسب الدين للاعب بيراميدز محمد الشيبي، ولكن ما تم مشادة معلب بين الاثنين عقب نهاية المباراة، كما أن تقرير حكم مباراة بيراميدز والأهلي أشار لوجود استفزاز للاعبي بيراميدز لكافة لاعبي الأهلي وليس الشحات فقط».