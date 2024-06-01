ريال مدريد يفرض التعادل السلبي على بروسيا دورتموند في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، التعادل السلبي على نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني، خلال الشوط الأول من مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث بدأت مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب ويمبلي.

أحداث الشوط الأول

استهل لاعبو فريق بروسيا دورتموند أحداث الشوط الأول، بالسيطرة على الكرة، وإهدار العديد من الفرص أمام نظيره ريال مدريد، على عكس المتوقع.

وأهدر اللاعب نيكولاس فولكروج، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، هدفا محققا عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعدما سدد كرة قوية ولكنها ارتطمت الكرة في القائم.

وحاول لاعبو فريق ريال مدريد، مجاراة بروسيا دورتموند، وتسجيل هدف مباغت قبل انتهاء الشوط الأول ولكن دون جدوى.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

تشكيل بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هومليز، شلوتربيك، إيان ماتسين.

خط الوسط الدفاعي: مارسيل سابيتزر، إيمري تشان.

خط الوسط الهجومي: جادون سانشو، جوليان براندات، كريم أديمي.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج.