نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-0) الشوط الثاني مباشر الآن..مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - (0-0) كانت نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، حيث يسعى فريقي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند حسم اللقب لصالح أيًا منهما في ليلة تاريخية لتتويج الفائز بلقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عبر القنوات المفتوحة، حيث يسعى ريال مدريد لزيادة رقمه القياسي في البطولة بلقبه الـ15، بينما يأمل دورتموند في التتويج باللقب للمرة الثانية بعد عام 1997.

ويتكون تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال - روديجير - ناتشو - ميندي.

خط الوسط: فالفيردي - كامافينجا - توني كروس - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في نهائي دوري الأبطال.

وسيكون هذا هو النهائي الثالث لدورتموند في تاريخ البطولة، بعد فوزه باللقب عام 1997 وخسارته في نهائي 2013 أمام بايرن ميونخ.



مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

ويُدير المباراة الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينسيتش، وستُنقل على قنوات بي إن سبورتس بتعليق حفيظ الدراجي وخليل البلوشي.

وصل دورتموند إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2013، عندما خسر 2-1 أمام بايرن ميونخ على ملعب ويمبلي.

كانت مسيرة ريال مدريد مميزة حتى الوصول للنهائي، وآخر انتصاراته كان على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

أما تأهل دورتموند للنهائي فجاء بعد الفوز على باريس سان جيرمان 2-0 في مجموع المباراتين.



موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

ستقام مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال مساء السبت 1 يونيو على ملعب ويمبلي في لندن، وستنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

وسيتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورتس، حيث ستعرض على قناتي بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ الدراجي، وبي إن سبورتس اتش دي 2 بتعليق خليل البلوشي.



ريال مدريد يتسلح برقم مميز قبل مواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويدخل ريال مدريد المواجهة برقم مميز بعدما تمكن من الفوز في جميع النهائيات الثمانية الأخيرة التي خاضها فمنذ نهائي 1998 في امستردام أمام يوفنتوس الإيطالي دائمًا ما حقق الريال الفوز في نهائي دوري الأبطال.

فاز ريال مدريد في 1998 على يوفنتوس الإيطالي في امستردام، وفي 2000 في باريس على فالنسيا الإسباني، وفي 2002 على باير ليفركوزن الألماني في جلاسكو، ثم في 2014 في لشبونة وميلانو 2016 أمام أتلتيكو مدريد، ثم تفوق على يوفنتوس مجددا في كارديف 2017، ونهائي كييف 2018 أمام ليفربول وعاد أمام باريس في 2022 في باريس.

ويخوض ريال مدريد النهائي رقم 18 له في البطولات الأوروبية أكثر من أي نادي آخر في القارة، وتمكنوا من تحقيق اللقب 14 مرة أيضًا أكثر من أي فريق آخر بل ضعف عدد ألقاب أقرب ملاحقيه، ميلان الإيطالي صاحب السبع ألقاب.