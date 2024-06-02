عاجل.. محامي الشيبي يهاجم اتحاد الكرة: غير مختص بفرض عقوبات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني بكري، محامي اللاعب محمد الشيبي، أنه لا توجد أي مساعٍ للصلح بين نجم بيراميدز وحسين الشحات، لاعب الأهلي، لإنهاء الخلاف بين اللاعبين، مشددًا على أن "هذا الموضوع شخصي جدًا للشيبي وعائلي".

محامي الشيبي يهاجم اتحاد الكرة

وأوضح بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لم تكن هناك محاولات صادقة للصلح بين الشحات والشيبي. وأشار إلى أنه تواصل مع رضا سليم، لاعب الأهلي، والذي نفى أن يكون قد توسط لحل الأزمة بين اللاعبين.

وأشار محامي اللاعب المغربي إلى أن "التصالح له آليات وشروط معينة، ولا يوجد ما يسمى باعتذار عبر القنوات الفضائية، بل يجب أن يتم بصورة لائقة وجيدة". وأكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف اللوائح والقواعد في هذا الشأن.

واعتبر بكري أن موكله لم يخالف اللوائح الخاصة باتحاد الكرة و"فيفا" بشأن إهانة كرامته. وتساءل: "هل اتحاد الكرة يعاقب محمد الشيبي لأن حسين الشحات صدر بحقه حكم جنائي؟!"

وتابع المحامي: "هل اتحاد الكرة هو جهة إصدار عقوبة؟ إذا كان كذلك، فلماذا تم تحويل اللاعب للجنة الانضباط في البداية ليتم التحقيق معه؟" مشددًا على أنه لم تكن هناك أي مساعٍ للصلح من حسين الشحات تجاه محمد الشيبي.