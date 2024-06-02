وزير الرياضة يدعم منتخب مصر قبل مباراته أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمباراته الهامة في تصفيات كأس العالم 2026 ضد منتخب بوركينا فاسو. وجاء تواجد الوزير في التدريبات مساء اليوم بملعب القاهرة الدولي، حيث أكد على الأجواء الإيجابية التي تسود المنتخب.

وزير الرياضة يدعم منتخب مصر

وفي تصريحاته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن عقد المنتخب اكتمل بعد انضمام جميع اللاعبين المحترفين للتدريبات. وأضاف أن الجميع يسير في اتجاه واحد نحو تحقيق المزيد من النجاحات للرياضة المصرية.

وأشاد الوزير بتواجد الجهاز الفني القيادي للمنتخب، بقيادة الكابتن حسام حسن، معربًا عن سعادته لذلك، وموجهًا تحيته وتقديره للجهود التي يبذلونها.

وفي توجيهه للاعبي المنتخب، أكد الوزير أن الجميع فريق واحد، وثقته الكاملة في قدرتهم على بذل كل الجهد لصالح أسم منتخب مصر.

وختم الوزير حديثه مؤكدًا على أن المنتخب المصري الحالي محظوظ بتواجد العديد من نجومه المحترفين في أقوى أندية العالم، مؤكدًا أنهم سيتوجون بمجهودهم ببطولة. ودعا اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة القادمة ضد منتخب بوركينا فاسو، لإسعاد الجماهير المصرية التي تتوقع ملأ استاد القاهرة بعد ظهورها القوي بمدرجات كاملة العدد في مباريات الأهلي والزمالك بتتويجهم بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث حقق الفوز في المباراتين الأوليين أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.