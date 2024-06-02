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أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو

شهد المران مشاركة ال ٢٦ لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي و محمد عواد ومهدي سليمان ومصطفي شوبير ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم و احمد رمضان بيكهام ومحمد هاني و أكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح و مروان عطية و حمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وإمام عاشور واحمد سيد زيزو وناصر ماهر وابراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

حضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والأستاذ محمد أبو الوفا والدكتور إيهاب الكومي والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.