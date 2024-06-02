عاجل.. كارفاخال يسجل هدف ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - سجل داني كارفاخال لاعب ريال مدريد هدف التقدم لصالح الملكي أمام نظيره بروسيا دورتموند في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ويمبلي"، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

كارفاخال يسجل هدف ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند

وجاء الهدف في الدقيقة 74، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء بروسيا دورتموند، نفذها توني كروس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كارفاخال برأسية، سكنت الشباك لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.