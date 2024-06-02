الرياضة

عاجل.. فيديو هدف ريال مدريد الثاني في شباك بوروسيا دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد أمام نظيره بروسيا دورتموند في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ويمبلي"، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 83، بعد تمريرة بالخطأ من ماتسين لتصل إلى جود بيلينجهام الذي مرر الكرة إلى زميله فينيسيوس جونيور ثم سدد الأخير تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس كوبيل لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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