نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يوسع الفارق مع الأهلي بقائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق الكرة بنادي ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره بوروسيا دورتموند في نهائي البطولة الأوروبية.

والتقى ريال مدريد مع نظيره بوروسيا دورتموند مساء السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن وفاز الملكي بهدفين دون رد سجلهما دانيال كارفخال وفينسيوس جونيور.

ريال مدريد يعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية

وبعد تتويج ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ارتفع رصيده من الألقاب القارية إلى 30 لقبًا ليعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية على مستوى العالم.

ووسع ريال مدريد الفارق مرة أخرى مع النادي الأهلي إلى 4 ألقاب، حيث يحتل المارد الأحمر المرتبة الثانية في القائمة برصيد 26 لقبًا بعد تتويجه مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك فريقي ريال مدريد والأهلي فرصة لزيادة ألقابهما القارية هذا الموسم، حيث يواجه الملكي نظيره أتالانتا الإيطالي في السوبر الأوروبي، فيما يلتقي الأحمر مع الزمالك بالسوبر الأفريقي.

قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم

ريال مدريد – 30 لقبًا

الأهلي – 26 لقبًا

بوكا جونيور – 22 لقبًا

برشلونة – 20 لقبًا

اندبيدينتي – 20 لقبًا