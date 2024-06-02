ريال مدريد يتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا بثنائية أمام بوروسيا دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في التتويج بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

وفاز ريال مدريد بثنائية مقابل لا شيء أمام نظيره بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على أرضية ملعب ويمبلي.

افتتح التهديف، داني كارفخال، في الدقيقة 74 من صناعة توني كروس، بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما أضاف فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83 من صناعة جود بلينجهام، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل لا شيء.

ويعد هذا اللقب الخامس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لفريق ريال مدريد الإسباني في تاريخه.