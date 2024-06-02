أنشيلوتي يكشف سبب تأخره في الفوز أمام دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن سبب تأخره في القيام بتبديلات خلال مباراة فريقة ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال آوروبا

وفاز الفريق الملكي بهدفين، سجلهما كل من دانيال كارفخال وفينسيوس جونيور هدفي اللقاء في الدقائق التالية على الترتيب 74،83 ليضمنوا تتويج الملكي باللقب الأغلى في مسيرته.

وشهدت المباراة تمسك أنشيلوتي بلاعبيه دون إجراء أي تبديل حتى الدقيقة 72 من عمر المباراة وهو ما جعل الجميع يتساءل عن السبب وراء ذلك خاصة وأن الفريق لم يكن ضامن الفوز ولم يسجل حتى تلك اللحظة.

وقال أنشيلوتي عن ذلك عقب اللقاء: "أردت أن أهدأ في التبديلات تحسبًا لأي شيء مفاجئ، تأخرت تحسبًا لذهاب المباراة إلى الأشواط الإضافية".

يذكر أن ريال مدريد باللقب الخامس عشر في مسيرته بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التألق والفوز على بروسيا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي.