ناتشو يعترف: عانينا كثيرًا أمام دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف ناتشو فيرنانديز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن حقيقة صعوبة مواجهة نادي بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقى ريال مدريد مع بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت والموافق الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في مباراة قوية شهدت تتويج الملكي باللقب.

واستطاع ريال مدريد أن يحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد تألق كبير ضد دورتموند وتمكنه من الفوز عليهم بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

تعليق ناتشو على تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما قاله ناتشو عقب المباراة: "بروسيا ليس فريق عادي، لديهم هائل من التفنن في هذا النادي، الحقيقة أننا عانينا وكانت مباراة معقدة".

وأكمل نجم ريال مدريد: "على الرغم من كل الصعوبات إلا أننا نجحنا ببراعة في اللقاء وعرفنا كيف نظل ثابتين".

وأتم: "الآن يمكنني تحقيق الحلم الأكبز وهو حمل كأس أوروبا بصفتي القائد لريال مدريد، لقد تحقق الحلم الآن".