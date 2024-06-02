ريال مدريد ملكاً على أوروبا للمرة الـ15

ريال مدريد ملكاً على أوروبا للمرة الـ15واصل ريال مدريد الإسباني التحليق في سماء الكرة الأوروبية بعد أن توّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في المباراة النهائية يوم السبت.

سجل هدفي الريال داني كارفاخال من كرة رأسية 74، والبرازيلي فينيسيوس جونيور 83.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي ليحقق لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه والسادس في آخر 11 عاما.

بالمقابل اكتفى بوروسيا دورتموند خامس الدوري الألماني هذا الموسم، بلقبه الوحيد في دوري الأبطال الذي حققه عام 1997، وخسر النهائي الثاني بملعب ويمبلي بعد السقوط أمام بايرن ميونخ بهدفين لهدف في نهائي نسخة العام 2013.

وعزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال رقمه القياسي بلقب خامس في المسابقة التي توج بها مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 قبل أن يضيف الآخرين مع ريال عامي 2014 في حقبته الأولى مع الفريق و2022 في حقبته الثانية.

ولم يذق ريال مدريد طعم الهزيمة سوى مرتين فقط في 55 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات، محققاً ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.