نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد مدين لـ فينيسيوس بهذا الشيء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بجدارة وانتزاع اللقب من نادي بروسيا دورتموند الألماني بكل براعة بعد الفوز عليهم مساء أمس على ملعب ويمبلي.

وشهدت مباراة ريال مدريد العديد من الأحداث كان أبرزها تتويج ريال مدريد بهدفين نظيفين كانوا السبب في تتويجه باللقب للمرة الخامسة عشر في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وسجل هدفي اللقاء كل من دانيال كارفخال في الدقيقة 74 وفينسيوس جونيور في الدقيقة 83 من عمر المباراة بين الفريقين.

ريال مدريد مدين لـ جونيور في النهائيات

وبحسب الإحصائيات الواردة، فإن فينسيوس جونيور، هو من ساهم في تتويج ريال مدريد بأخر بطولتين في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تلك المساهمة عن هدف في النهائي ضد ليفربول في 2022 وهدف الأمس ضد دورتموند في 2024.