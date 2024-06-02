نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى الأهلي والريال على منصة التتويج القارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ريال مدريد في كسر العقدة الشهيرة مع النادي الأهلي وذلك بتتويجه بعد الفوز بورسيا درتموند الألماني بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وخاض الثنائي الأهلي وريال مدريد نهائي دوري الأبطال في القارتين العجوز والسمراء في العام ذاته 3 مرات من قبل، أعوام (2017- 2018- 2022) لتنشأ العقدة بتتويج الريال وغياب الأهلي عن التتويج.

البداية كانت2017 والذي حصد الميرنجي لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب يوفنتوس الإيطابي، وخسر الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وفي عام 2018، توج الريال بطلا على على حساب ليفربول الإنجليزي، بينما هزم الأهلي أمام الترجي التونسي حينها.

وللمرة الثالثة نجح ريال مدريد في حصد اللقب عام 2022 على حساب ليفربول بينما سقط الاهلي أمام الوداد.



فرصة لزيادة البطولات

ويمتلك الفريقين فرصة لزيادة الألقاب بعد السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك ومواجهة بطل الدوري الاوروبي اتلانتا أمام ريال مدريد.