نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن أزمة فك قيد نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك، أن النادي بصدد التواصل مع محامي خالد بوطيب ومساعدي فيريرا والمجلس قادر علي حل هذه الأزمة كما حدث من قبل.

تصريحات أحمد سالم

وقال أحمد سالم خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض وسائل الإعلام تضع سيناريوهات من أجل الضغط علي مجلس إدارة نادي الزمالك حتي يتم تصدير الأزمات.

وكشف سالم علي أنه حتي الآن لايوجد اي شئ رسمي حتي الآن ولكن كمسؤولين وجماهير فكلنا نتمني عودة بن شرقي نتمني عودته لما قدمه مع الزمالك

واختتم تصريحاته، بأنه خلال أيام سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بأرض النادي في أكتوبر وهذا الملف مع هشام نصر نائب رئيس الزمالك