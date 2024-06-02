نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يدخل تاريخ ريال مدريد من أوسع أبوابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التألق ودخول التاريخ مع الملكي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولعب ريال مدريد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت والموافق الأول من يونيو ونجح في التتويج خلال هذا اللقاء باللقب الخامس عشر ضد نادي بروسيا دورتموند الألماني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي استضافه ملعب ويمبلي، ضمن فعاليات نهائي دوري أبطال أوروبا والذي شهد تتويج الملكي.

ويعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هو المرة الخامسة عشر له في تاريخه وهو المرة السابعة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وبتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند فإنه يكون الرئيس الأكثر تحقيقًا لهذه البطولة على مر التاريخ.