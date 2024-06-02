نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء بسبب غرامة خالد بو طيب، والبرتغالي جايمي باتشكو، والتونسي سيف الدين الجزيري، وملف إيقاف القيد.



وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" الزمالك خسر قضية بو طيب بالكامل".



وتابع: "غرامة خالد بو طيب 2 مليون و400 ألف يورو، وهناك مساعي مع محامي اللاعب من أجل التوصل لحل بشأن الغرامة".



وأضاف: "نحاول التواصل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لحل الأزمة".

وأردف: "قدمنا التماس في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء السابق، ومنتخب نسور قرطاج، ونسعي لحل الأزمة".



وشدد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "نعد الجماهير بحل أزمة إيقاف القيد".



وأردف: "5 مليون دولار غرامات الزمالك والنادي عليه 14 قضية في فيفا".



واختتم عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء حديثه قائلًا: "5 مليون دولار غرامات "راحوا فى الأرض" بدلًا من أن يستفيد الزمالك منهم".