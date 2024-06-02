هل يرغب الأهلي والزمالك في ضم مابولولو؟ وحقيقة تفاوض اللاعب مع أندية قطرية

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، حقيقة رغبة قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" في الحصول على خدمات اللاعب الأنجولي مابولولو.



وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "مابولولو يملك عرضين من الدوري القطري".



وتابع: "مابولولو في أنجولا للإنضمام للمنتخب وليس من أجل التفاوض مع أندية قطرية".



وأوضح مصيلحى: "لا يوجد مفاوضات من الأهلي أو الزمالك مع مابولولو، واللاعب يساوي أكثر من 5 مليون دولار".



واختتم محمد مصيلحي حديثه قائلًا: "أداء الاتحاد السكندري ليس بالشكل الأمثل هذا الموسم وطارق العشري مستمر لنهاية الموسم".