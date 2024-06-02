أتمني انضمام زيزو للأهلي وحزنت لرحيل عبدالله السعيد.. أبرز تصريحات عمرو السولية مع إبراهيم فايق

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن الجيل الحالي للاعبي القلعة الحمراء، وموقفه من الابتعاد عن المنتخب الوطني.



أبرز تصريحات عمرو السولية مع إبراهيم فايق



وقال عمرو السولية في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع عبر قناة MBC Masr 2: "الجيل الحالي هو الأفضل فى تاريخ النادي".



وتابع: "انتقالي للشعب الإماراتي كان خطوة قبل انضمامي للأهلي".

وأضاف: "تعرضت لعقوبة بسبب الاعتراض علي تغييري وهي الوحيدة لي مع الأهلي".

وشدد: "هدفي أمام الزمالك فى نهائى القرن هو الأغلي فى مسيرتي".

وواصل: "الإصابات عطلت مسيرتي مع منتخب مصر، وحزين بسبب ابتعادي عن المنتخب مصر خلال الوقت الحالي ".

وأكمل: "كيروش هو أفضل مدرب تعاملت معه فى منتخب مصر".



وأردف: "مينفعش يتقال علي محمد صلاح أنه رافض ينضم لمنتخب مصر".



واستكمل: الأهلي يحتاج للتعاقد مع أحمد حجازي بسبب خبراته".



وأوضح: "إمام عاشور اللاعب الأفضل في الوقت الحالي، وموديست أخذ وقت حتي ينسجم مع الأهلي".



واستطرد: "وسام أبو علي لاعب صغير ويتميز بستايل أوروبي والفترة المقبلة سينجح مع الأحمر".



وشدد: "حزنت جدا بعد رحيل عبد الله السعيد عن صفوف النادي الأهلي".



واختتم عمرو السولية نجم القلعة الحمراء حديثه قائلًا: "أتمني انضمام أحمد سيد زيزو إلى الأهلي".