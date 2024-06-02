إيهاب الكومي: لا يوجد أزمات فى منتخب مصر.. أزمة فيتوريا انتهت بنسبة 95%

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على عدم وجود أي أزمات في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام حسن.



وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" صور محمد صلاح مع التوأم تدل على عدم وجود أزمات فى منتخب مصر".



وتابع: "وجود محمد صلاح في المنتخب اليوم جعل الجميع في حالة سعادة، وحسام حسن يدرك أهمية وجود نجم مثل صلاح فى منتخب مصر".

وأضاف إيهاب الكومي: "بعد انتهاء مران منتخب مصر كان هناك حديث طويل بين صلاح والتوأم ".



وواصل: "حسام حسن تحدث مع صلاح اليوم حول أهمية مباراتي بوركينا وغينيا بيساو".

وشدد: "تصفيات كأس العالم مش سهلة زي ما الجميع متوقع ومباراة بوركينا صعبة".



وأردف: "لم نتحدث مع بيريرا حول طلب الأهلي بشأن وجود حكام أجانب".



واختتم إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حديثه قائلًا: "أزمة فيتوريا انتهت بنسبة 95% "