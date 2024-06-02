عمرو السولية يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن موقفه من الاستمرار مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.



وأكد السولية أنه يرغب فى الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء، وأنه لديه النية من أجل استكمال حلم التواجد فى النادي حتي الاعتزال.



وقال عمرو السولية نجم الأهلي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "هدفي الاستمرار في النادي الأهلي حتي الاعتزال ومكمل فى النادي الموسم المقبل.



واختتم:" الأهلي فتح معايا المفاوضات وقت إصابتي، وان شاء الله مكمل مع النادي الأهلي.