نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن دروجبا: سعيد بتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر.. وهناك حالة جيدة بين الجميع داخل المعسكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب أحمد حسن دروجبا، نجم الأهلي السابق لاعبي منتخب مصر بالتركيز وتخطي مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم الخميس القادم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو يوم الخميس القادم الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءُا، في إطار منافسات الجولة الثالثة

وقال دروجبا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، عبر فضائية "المحور": "مباراة بوركينا فاسو قوية ولن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض".

وأكمل: "منتخب بوركينا يمتلك لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية، وهي المباراة التي ستعطينا دفعة قوية لمواصلى مشوار التأهل لكأس العالم 2026".

وتابع: "سعيد بتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر، صلاح لاعب كبير وله تاريخ عظيم في الملاعب الأوروبية".

وأتم: "هناك حالة جيدة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبين وأتمنى التأهل لكأس العالم"