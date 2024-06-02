عصام مرعي: تواجد محمد صلاح مكسب كبير للمنتخب.. وأتمنى تواجد الشناوي أمام بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف عصام مرعي، نجم الزمالك السابق عن اختياره لحارس مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم الخميس القادم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو يوم الخميس القادم الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءُا، في إطار منافسات الجولة الثالثة

وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، عبر فضائية "المحور": "هناك ثقة كبيرة لدي لاعبي منتخب مصر بعد فوز الزمالك والأهلي بالبطولات الإفريقية".

وأكمل: "عودة محمد صلاح مكسب كبير للمنتخب، والأجواء أصبحت جيدة بعودة النجم المصري".

وأتم: "حسام حسن متفهم الأمور وسيعرف كيفية التعامل مع صلاح وكل الأمنيات لمنتخبنا ومباراتين هامتين".

وأردف: "أتمنى تواجد محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر فهو لاعب له خبرات كبيرة ووجوده مهم مع الفراعنة".