نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي: غمرتني سعادة كبيرة حين علمت برغبة الأهلي للتعاقد معي.. وضغطت كثيرًا من أجل الانضمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وسام أبو علي المحترف الفلسطيني في صفوف الأهلي، على شعوره بالسعادة حين علم أنه دخل في اهتمامات النادي الاهلي.

وقال وسام أبو علي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "قبل المباريات والدي لديه رسائل معينة، رسائله كلها كأنه مدير فني، وتحدثت معه أكثر من مرة أن هذه التعليمات الفنية يجب أن يرسلها لكولر، أنا أحتاج إلى رسائل معنوية فقط".

وتابع مهاجم الأهلي: " شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت باهتمام الأهلي بي، وقمت بضغوط كبيرة على النادي الذي كنت ألعب له من أجل إتمام الصفقة، والرسائل بيني وبين النادي السابق تثبت ذلك".

واستطرد: "ضغط على النادي السابق من أجل الأهلي، رغم أنني كان لدي عروض من أربعة أو خمسة أندية، وأمير توفيق يشهد على رغبتي الملحة باللعب للنادي الأهلي".

وشارك وسام أبو علي في تتويج الأهلى بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.