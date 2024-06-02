نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاهد: قولا واحدًا.. لجوء الشيبي للقضاء لا يجوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق أن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي كان يمكن أن تشهد مسار مختلف في حال تم التحرك من كل طرف في الوقت المناسب.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: للأسف لم يتم استكمال الإجراءات.. إذا كان بيراميدز يرى إن العقوبة ضعيفة كان عليه أن يقوم بالتصعيد في وقتها.. كل الأطراف أخطأت في الأزمة.



وأشار إلى أن المادة ٥٨ في الفيفا واضحة وصريحة وتؤكد أنه لا يجوز اللجوء إلى المحاكم المدنية.. القانون المصري يحترم المؤسسات الدولية والعقوبة صدرت ونفذت رغم عدم كفايتها وهو ما يعني عدم أحقية اللجوء إلى القضاء العادي.. قولا واحدًا لا يجوز.

وأكمل: رابطة الأندية اعتمدت على توصيف ضعيف للحدث مما تسبب في عقوبة غير مناسبة.. هناك خطأ حدث لكن لا يجب أن يتم التمادى به.