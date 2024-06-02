نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يروي بداية مشواره في عالم كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وسام أبو علي المحترف الفلسطيني، لاعب النادي الأهلي، عن بدايته في عالم كرة القدم، مؤكدًا على أن والده ووالدته لهم دور كبير في نجاحه.

وقال وسام في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي "أحمد شوبير": "منذ أن تحولت من حارس مرمى للاعب لم ألعب مهاجما بشكل مباشر، لكننى تحولت للاعب وسط، ثم لعبت جناح أيمن وأيسر، وبعد ذلك تحولت لمهاجم".

وتابع: "والدي متمرس في الألعاب القتالية الكاراتيه والتايكوندو، وكان يريدني أن أكمل مسيرته في هذه الألعاب، وحاول اقناع والدتي بذلك، لكنها خافت عليَّ من هذه الرياضات بقلب الأم".

وأضاف: "معظم عائلتي استشهدت في الماضي، ونتج عن ذلك صداقة بيني وبين أمي وأبي، والدي كان داعم كبير لي خارج الملعب، لكن والدتي كان لها الدور الأكبر".

وشارك وسام أبو علي في تتويج الأهلى بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.